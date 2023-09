O Botafogo acertou nesta semana a prorrogação do contrato com Hugo até 2026. O vínculo anterior com o lateral-esquerdo duraria até o fim de 2024. Como havia a possibilidade do atleta assinar pré-contrato com outra equipe a partir do ano que vem, o Glorioso apressou-se para fazer a renovação. A informação foi divulgada pelo jornal "O Globo".