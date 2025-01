Na próxima terça-feira (28), às 19h10 (de Brasília), a Gaviões da Fiel, em parceria com o Corinthians, lançará uma campanha de incentivo a contribuição para a vaquinha da Neo Química Arena. A campanha da Invasão Corinthiana nas redes, inspirada na Invasão de 76 no Maracanã, contará com lives semanais para contribuir com a campanha “Doe Arena”, visando mobilizar torcedores para doar à quitação do estádio do Corinthians.

Torcedores ilustres como o Craque Neto, Sabrina Sato e Fernanda de Freitas, as atletas Tamires e Gabi Zanotti, grandes influenciadores como Mil Grau, Badaui, Mila Alves, Rappin Hood, entre outros, já estão confirmados para a Invasão Corinthiana nas redes.

O tema da primeira semana celebra o lançamento do novo Certificado de Doação, que destaca a história do Corinthians no campeonato paulista, além de reconhecer os torcedores que estão ajudando na campanha da Neo Química.

- Essa é uma oportunidade única de mostrar a força e a união da torcida corinthiana. A cada semana, abordaremos temas que reforçam a confiança e o impacto dessa campanha histórica. Nosso objetivo é inspirar todos os torcedores a fazerem parte dessa conquista - afirma Alexandre Domênico, presidente da Gaviões da Fiel.

Sobre a Campanha Doe Arena Corinthians

A campanha Doe Arena, idealizada de forma independente pela principal torcida organizada do clube, Gaviões da Fiel, foi criada com o objetivo de quitar a dívida financeira entre o Corinthians e a Caixa Econômica Federal pela construção da Neo Química Arena. Essa dívida teve origem com a construção da Neo Química Arena, em 2011. A campanha será realizada até maio de 2025.

