Confusão na final da Copinha gera pânico em delegação do Corinthians

Torcedores do São Paulo presentes na final da Copinha iniciaram uma confusão em direção a delegação do Corinthians, no Pacaembu. Após o gol marcado por Paulinho, parte do público iniciou xingamentos e ameaças contra membros do Timão.

Presentes na grande decisão, a delegação do Corinthians está presente em um dos camarotes do estádio, mas o setor é muito próximo da arquibancada numerada. A reportagem do Lance! flagrou torcedores batendo nos vidros do local e batendo boca com funcionários do estádio.

Anteriormente, a delegação do Corinthians já havia se manifestado com comemorações efusivas nos gols marcados por Denner e Gui Negão. Nas duas ocasiões, não houve princípio de confusão e poucas pessoas haviam identificado os membros do Timão no local.

Por determinação do Estado de São Paulo, os clássicos são realizados com torcidas únicas, o que faz com só só tenha tricolores na final da Copinha. No entanto, a confusão conseguiu ser controlada apesar dos ânimos exaltados.

Torcida do São Paulo presente no Pacaembu na final da Copinha (Foto: Anderson Romao/AGIF)

Como foi o primeiro tempo da final da Copinha

Na etapa inicial, Corinthians e São Paulo iniciaram um duelo aberto e com chances claras para ambas as equipes. Inclusive, Timão e Tricolor carimbaram as traves antes da bola começar a balançar as redes na decisão da Copinha.

Aos 33 minutos, o Corinthians abriu o placar com Denner recebendo lançamento, limpando a marcação e marcando um golaço. O Timão ampliou o marcador com Gui Negão aproveitando uma bobeada da defesa adversária e tocando para o fundo das redes na saída do goleiro. O São Paulo chegou ao empate nos acréscimos com Paulinho aproveitando escanteio e descontando o placar.