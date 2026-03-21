Internautas reagem á escalação do São Paulo: 'Não dá mais'
Clássico no Morumbi coloca frente a frente rivais empatados na tabela
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São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (21), pela 8ª rodada do Brasileirão, em um duelo direto pela liderança. A partida será disputada no Morumbis, às 16h. As duas equipes somam 16 pontos em sete jogos, mas o time alviverde leva vantagem no saldo de gols (8 contra 6).
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Diante do cenário, torcedores se surpreenderam com lateral-esquerdo escalado pelo treinador. O São Paulo irá a campo com Rafael; Lucas Ramon, Allan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Cauly; Luciano e Calleri. Veja a reação dos torcedores abaixo:
Como chegam os times?
Este será o terceiro clássico entre os rivais na temporada, e o primeiro com mando tricolor. Nos dois confrontos anteriores, ambos disputados na Arena Barueri, o Palmeiras saiu vencedor — um pela fase inicial e outro na semifinal do Campeonato Paulista.
➡️Escalação: Palmeiras tem retorno no time titular, e Abel mira rotação
O Choque-Rei tem sido amplamente favorável ao Palmeiras desde o início de 2024, com uma sequência de 11 jogos de invencibilidade em competições como Brasileirão, Copa do Brasil, Paulistão e Supercopa do Brasil. Jogando em casa, o São Paulo tenta quebrar esse tabu.
Os técnicos Roger Machado e Abel Ferreira devem promover mudanças nas equipes, principalmente na defesa e no ataque. Pelo lado palmeirense, a novidade é o retorno de Joaquín Piquerez na lateral esquerda. Já o São Paulo contará com a volta de Lucas Ramon na lateral direita.
No setor ofensivo, Vitor Roque retorna ao time do Palmeiras e deve formar dupla com Flaco López, o que pode tirar Allan ou Jhon Arias da equipe titular.
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O São Paulo, por sua vez, terá um desfalque importante: Lucas Moura sofreu fratura em duas costelas na partida contra o Atlético-MG e está fora por tempo indeterminado. Cauly aparece como principal opção para substituí-lo, reforçando o meio-campo com mais marcação ou apostando em maior velocidade no ataque.
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