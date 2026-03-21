Torcedores reagem á punição de clube da Série A: 'Patético'

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três pontos separam os rivais na tabela, o que aumenta a importância do confronto.

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O Athletico não relacionou o atacante Bruninho para o clássico, após o jogador se envolver em uma ocorrência policial durante a semana, em Curitiba.

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Nas redes sociais, os torcedores foram contra a 'punição' por se tratar de um clássico e entenderem que o atleta faria a diferença no jogo, o camisa 10 acumula 10 partidas e 4 gols no profissional em 2026. Veja os comentários:

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Veja os comentários:

Por que Bruninho foi punido?

O atleta, de 17 anos, foi abordado por policiais militares na última quinta-feira (19) ao ser flagrado dirigindo sem habilitação no bairro Sítio Cercado. De acordo com a Polícia Militar do Paraná, a equipe realizava patrulhamento quando identificou um veículo BMW trafegando em velocidade incompatível com a via, o que motivou a abordagem.

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Durante a ação, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, foi confirmado que Bruninho estava na condução do veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que configura infração grave segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Os policiais lavraram a notificação e registraram um Boletim de Ocorrência.

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Veja o vídeo:

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento da abordagem. O jogador estava acompanhado de outras duas pessoas. Ainda segundo a PM, o carro foi liberado para um condutor habilitado que compareceu ao local, e a equipe acompanhou o deslocamento do atleta até sua residência para garantir que ele não voltasse a dirigir.

Bruninho em ação pelo Atheltico. (Foto: Paulo De Tarso/Gazeta Press)

Em nota, o Athletico informou inicialmente que tomaria as medidas cabíveis após apurar os fatos. Após reunião interna com o jogador, a diretoria optou por não incluí-lo na lista de relacionados para o jogo deste fim de semana, justamente às vésperas do clássico paranaense.

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