Internautas reagem à atuação de Rayan em Croácia x Brasil

Brasil e Croácia fizeram um duelo movimentado em Orlando, com a Seleção Brasileira superior na maior parte do jogo. Na primeira etapa, o time acumulou nove finalizações, sendo quatro no alvo, contra apenas quatro dos croatas. O goleiro Livakovic foi um dos destaques ao impedir boas chances de Danilo, Matheus Cunha, Casemiro e João Pedro.

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A Croácia ainda tentou responder na reta final do primeiro tempo, assustando com Kramaric e em cobrança de falta de Luka Modric defendida por Bento. Mas a pressão brasileira surtiu efeito nos acréscimos, quando Matheus Cunha encontrou grande passe para Vini Jr, que passou pela marcação e serviu Danilo para abrir o placar.

No segundo tempo, o Brasil seguiu melhor e construiu a vitória por 3 a 1. Igor Thiago ampliou em cobrança de pênalti, e Gabriel Martinelli fechou o placar em contra-ataque após boa jogada iniciada por Endrick.

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Foi nesse contexto que Rayan ganhou oportunidade. O atacante entrou na etapa final e mostrou personalidade. Primeiro, apareceu em um contra-ataque mesmo cercado por quatro marcadores, demonstrando velocidade e força. Já nos acréscimos, protagonizou mais uma boa jogada individual pela ponta direita, carregando em velocidade e finalizando para defesa de Livakovic.

Nas redes sociais, os torcedores reagiram as chances de Rayan, e consequentemente as de Endrick, dois jogadores cotados para a Copa do Mundo, mas com a convocação ainda incerta.

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Comemoração de Danilo Santos, no primeiro gol na partida entre Croácia x Brasil (Foto: ANDRE DURAO/Gazeta Press)

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