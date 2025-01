São Paulo: Zubeldía escala quarteto para enfrentar o Corinthians

O São Paulo está escalado para o Majestoso deste domingo, 26, no MorumBis, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

➡️ Torcedores de São Paulo e Corinthians brigam horas antes do clássico

O técnico Luis Zubeldía repetiu a escalação da vitória sobre o Guarani, por 1 a 0, na última quinta-feira. O treinador segue sem contar com o volante Luiz Gustavo, que fraturou o quarto dedo do pé esquerdo na pré-temporada. Tirando o volante, o São Paulo vai para o Majestoso com o time considerado titular.

continua após a publicidade

Assim, o Tricolor terá: Rafael; Igor Vinícius, Robert Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Oscar e Lucas Moura; Luciano e Calleri.

É o terceiro jogo do São Paulo no Campeonato Paulista. O time, que fez pré-temporada nos Estados Unidos, estreou no Paulistão na última segunda-feira, com um empate sem gols fora de casa contra o Botafogo-SP.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O clássico deste domingo inclusive foi adiado pela arbitragem e vai começar às 19h, e não às 18h30 como estava previamente marcado. O Adiamento aconteceu em razão das fortes chuvas na cidade de São Paulo desde o início da tarde.