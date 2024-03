Internautas criticam transmissão de Nova Iguaçu x Flamengo na Band: ‘Som muito atrasado’

Flamengo vai vencendo o Nova Iguaçu na final do Carioca (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A transmissão de Nova Iguaçu x Flamengo, na Band, foi alvo de críticas de torcedores nas redes sociais, neste sábado (30). A principal reclamação dos internautas foi com relação ao som ambiente, que segundo os comentários, não estaria sincronizado com as imagens.

Além da Band, o canal "GOAT", no Youtube, também transmite a final do Campeonato Carioca. O primeiro tempo do jogo de ida terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0, com gol de Pedro, de pênalti. A partida de volta ocorre no próximo domingo (7), às 17h.

Veja os comentários nas redes sociais: