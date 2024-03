Torcida do Flamengo prepara homenagem a Gabigol na final do Carioca

Gabigol celebra gol junto à torcida rubro-negra (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/03/2024 - 11:40 • Rio de Janeiro (RJ)

A torcida do Flamengo prepara uma homenagem a Gabigol na partida deste sábado (30), contra o Nova Iguaçu, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. O atacante foi suspenso por dois anos na última semana, por tentativa de fraude em exame antidopagem; o clube recorrerá da decisão e tenta efeito suspensivo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Em documento divulgado, a torcida organizada "Nação 12" afirma que irá distribuir três mil adesivos com a mensagem "#FechadoComGabigol" e a silhueta do atacante. Além disso, as bandeiras com a imagem de Gabigol, já tradicionais em partidas do Flamengo, estarão presentes no Setor Norte durante a decisão do estadual.

Ainda segundo à N12, a mobilização dos torcedores começou logo após o resultado do julgamento, na segunda-feira (25). Indiciado por tentativa de fraude em exame antidopagem, ocorrido em abril do ano passado, Gabi foi suspenso do futebol por dois anos, a partir da data do acontecido.

Confira abaixo imagem do adesivo que será distribuído aos torcedores do Flamengo na partida contra o Nova Iguaçu e a nota da Nação 12:

Adesivo feito pela torcida do Flamengo em homenagem a Gabigol (Foto: Divulgação / Nação 12)

Na partida de hoje contra o Nova Iguaçu a torcida do Flamengo prepara homenagens especiais para

Gabigol que recentemente foi punido injustamente acusado de tentar fraudar um exame antidoping.

Além das tradicionais bandeiras que homenageiam o artilheiro rubro-negro e suas conquistas, a

Torcida Nação 12 distribuirá gratuitamente pelo menos 3 mil adesivos com a mensagem #FechadoComGabigol.

A mobilização dos torcedores começou logo após o resultado do julgamento na última segunda e eles

correram para deixar tudo pronto a tempo desta primeira partida. É possível que mais adesivos sejam

distribuídos na próxima semana quando se jogará a grande decisão do Campeonato Carioca.

Este poderá ser 15º titulo de Gabigol pelo Flamengo, que já conquistou 2 Taças Libertadores, 2

Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Recopa Sulamericana, 2 Supercopas do Brasil, 3

Campeonatos Cariocas e 3 Taças Guanabara.