Internautas brincam com novo ônibus da base do Santos: ‘Tá duro dorme’

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 21:59 • Santos (SP)

O Santos publicou nas redes sociais algumas fotos do novo ônibus das categorias de base do clube nesta quinta-feira (4). Os internautas brincaram com a semelhança do veículo com os ônibus de transporte público comuns e a publicação viralizou nas redes sociais.

"Tá duro dorme", "Pegou emprestado de quem?" e "Ônibus escolar" foram alguns dos comentários da publicação, que já alcançou mais de dois mil compartilhamentos e três mil curtidas. Minutos depois, o clube publicou um vídeo do veículo, que também repercutiu.

Veja as reações nas redes sociais: