Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 20:48 • São Paulo (SP)

O Santos divulgou uma nota oficial na noite desta quinta-feira (4) sobre a escalação do árbitro Raphael Claus para apitar a final contra o Palmeiras, pelo Paulistão. A decisão acontece no domingo (7).

De acordo com o comunicado, o clube acompanhou as repercussões nas redes sociais sobre a escala do juiz. Em 2023, o lateral Rafinha, do São Paulo, foi expulso de um clássico contra o Verdão e deixou o campo dizendo: "O Claus é palmeirense".

Claus também já foi elogiado publicamente por Abel Ferreira, técnico do Palmeiras que enfrentará o Santos na decisão. Esses dois episódios foram lembrados por usuários na internet.

Veja abaixo a manifestação do Peixe sobre a situação:

"O Santos está acompanhando a repercussão de multas publicações nas redes sociais de torcedores sobre a arbitragem na segunda partida da final do Campeonato Paulista 2024.

A Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol esclareceu no Conselho

Técnico que a escalação do árbitro Raphael Claus é pelo ranqueamento da entidade, que todos os árbitros se concentrarão para se prepararem adequadamente para atuarem no próximo domingo. O Santos FC cumprimenta por essa iniciativa e respeita a decisão da escala.

Nesta expectativa de um bom trabalho físico, técnico e emocional dos árbitros nesta semana da grande final, esperamos que Raphael Claus se prepare bem e possa conduzir junto com seus auxiliares um jogo tão importante, sem prejuízo ao espetáculo, que os atletas sejam os verdadeiros protagonistas, que o resultado seja justo e proclamado o legítimo campeão.

O Santos FC está em um processo de reconstrução reconhecendo o trabalho de nosso coirmão, foram os clubes que mais pontuaram na Classificação Geral do campeonato, demonstraram as suas qualidades durante a competição, chegam na decisão por mérito e justiça, não precisam de nenhuma interferência ou benefícios de árbitros para alcançarem os seus objetivos, que vença o melhor nas quatro linhas do campo, honrando a tradição de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro."

Raphael Claus apitará o clássico entre Santos e Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)