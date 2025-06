Vascaíno, pai de jogador do Flamengo veste camisa do Rubro-Negro em apoio ao filho

O Flamengo fez o improvável e venceu o Chelsea por 3 a 1, na última sexta-feira (20), nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Para a ocasião, Jorge Frello, pai do meia Jorginho, que é torcedor do Vasco, se rendeu a torcida do filho e consequentemente para o Rubro-negro.

A confissão do parente do atleta aconteceu durante o abre jogo dos canais Globo. A emissora esteve presente na casa de Jorge, que estava acompanhando a partida junto com outros familiares de Jorginho. O pai do meia afirmou que a torcida não era passageira, mas que durará enquanto o filho estiver com o uniforme rubro-negro.

- Pra mim é emocionante ver o Jorginho jogar contra o Chelsea. Quero que ele faça uma boa partida. A gente já sofreu muito no início da carreira dele, mas graças a Deus, hoje, posso ter o prazer de ver ele jogando no Brasil, e no Flamengo, que é um clube organizado. A vitória hoje (contra o Chelsea) tem que ser certa. Agora, sou flamenguista - disse o pai do jogador.

Flamengo x Chelsea

A torcida de Jorge Frello deu certo. Em campo, a equipe do técnico Filipe Luís mostrou um grande empenho tático e um poder de superação. Apesar de sair atrás do placar, durante o primeiro tempo, o clube carioca buscou o resultado durante a etapa complementar.

Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan foram os outros responsáveis pelos gols da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Com o resultado, o clube carioca somou seis pontos e assumiu a liderança do Grupo D do Mundial de Clubes.

O Rubro-negro volta a campo pelo torneio da Fifa, na próxima terça-feira (24), para enfrentar o Los Angeles FC, no Camping Wolrd Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.