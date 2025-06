Assis, Cano ou Fred: José Ilan faz cara a cara entre ídolos do Fluminense

O Fluminense encara o Ulsan, neste sábado (21), no MetLife Stadium, em Nova York, Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes. Para esquentar o confronto, o Lance! conversou com o jornalista José Illan sobre ídolos da história do clube carioca. O comunicador apontou o goleiro Castilho como o maior jogador de todos os tempos do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

Na conversa, grandes ídolos da história do Fluminense foram citados, como Thiago Silva, Washington, Dário Conca e Thiago Neves. Um nome que foi destacado por Illan, além do histórico goleiro Castilho, foi o de Assis, apontado como o maior ídolo pessoal do comunicador.

- Por questão de coerência, preciso votar no Castilho. Ele sem foi meu voto para registrar o maior ídolo da história do Fluminense. Pela questão toda, que envolve a carreira dele, o fato da amputação de dedo, tudo que o clube foi para ele. É um cara fora do pantheon terrestre por toda essa questão extracampo. Mas o Assis é meu ídolo pessoal do Fluminense - disse o influenciador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Fluminense x Ulsan

Após o empate com o Borussia Dortmund, na primeira rodada do Mundial de Clubes, o Tricolor volta a campo neste sábado (21), para enfrentar o Ulsan, da Coréia do Sul. A partida será novamente no MetLife Stadium, em Nova York. Atualmente, o clube carioca ocupa a terceira colocação no Grupo F.

Uma vitória sobre o clube coreano é primordial para as pretenções tricolores de classificação as oitavas de final. Vale destacar, que o Fluminense enfrenta o Mamelodi, da Africa Sul.

continua após a publicidade