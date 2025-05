Inter perde três pênaltis no mesmo jogo e para web: ‘Que loucura’

O Inter venceu o Maracanã-CE por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (22), no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Com o resultado, o Colorado garantiu a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. O que roubou a cena, porém foram os três pênaltis perdidos pelo Internacional durante o jogo.

A partida teve três pênaltis desperdiçados pelo Alvirrubro – dois deles defendidos por Rayr. Alan Patrick, que cobrou duas vezes, e Wesley, que chutou o terceiro, se redimiram, marcando os gols. Óscar Romero fez o terceiro. Vale lembrar que, em 1999, a seleção argentina perdeu três pênaltis em uma partida, na derrota por 3 a 0 para a Colômbia. As cobranças foram desperdiçadas por Martin Palermo, que ficou famoso por esse feito, sendo considerado o jogador que mais perdeu pênaltis em uma partida.

Pênaltis do Inter

Aos 30, após cobrança de escanteio, Edina Batista foi chamada pelo VAR e acabou marcando pênalti – Wilker desviou a bola com o braço. Na cobrança, de um lado Alan Patrick de outro Rayr. Como no jogo de ida, o 10 colorado cobrou muito mal e o goleiro cearense defendeu novamente.

No segundo tempo, Wesley entrou na área e foi derrubado por Rogério dentro da área. O próprio camisa 21 cobrou e Rayr pegou de novo. No rebote, o atacante colorado tocou por cima.

Aos 22, Alanpa entrou driblando na área e foi derrubado. Pênalti! O terceiro. E o 10 perdeu de novo. Dessa vez, cobrou no travessão.

Web reage

O que vem pela frente

A próxima fase da Copa do Brasil acontecerá entre o final de julho e o começo de agosto, após a disputa do Mundial de Clubes. O adversário que o Internacional irá enfrentar nas oitavas de final será definido por meio de sorteio. A CBF ainda não divulgou uma data para o evento.

Nessa etapa não haverá divisão por potes, com o adversário podendo ser qualquer um dos classificados. Antes do final da rodada, já estavam classificados: Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Retrô-PE e Vasco

No domingo (25), o Colorado volta à campo pelo Brasileirão, às 16h, na Ilha do Retiro, contra o Sport. O Alvirrubro está com dez pontos, um a frente da primeira equipe da zona de rebaixamento. O Leão é o lanterna, com apenas dois pontos.