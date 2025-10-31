menu hamburguer
Inteligência Artificial simula resultados da 31ª rodada do Brasileirão

Dez confrontos acontece entre este sábado (1) e domingo (2)

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/10/2025
17:48
Inteligência Artificial simula resultados da 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Arte/L!)
imagem cameraInteligência Artificial simula resultados da 33ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Arte/L!)
A 31ª rodada do Brasileirão acontece durante este final de semana. Ao todo, dez jogos acontecem entre o sábado (1) e domingo (2). Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os confrontos. A IA previu partidas equilibradas e resultados surpreendentes.

De acordo com a previsão da tecnologia, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, atuais primeiro, segundo e terceiro colocados, vão vencer na rodada. O Alviverde encara o Juventude, fora de casa. Já o Rubro-Negro e o time Celeste jogam nas próprias dependências, respectivamente contra Sport e Vitória.

Na briga contra o rebaixamento, o confronto direto entre Santos e Fortaleza é outra partida de destaque da rodada. Neste compromisso, o Chat GPT apontou para um empate entre as equipes. Veja os resultados completados da simulação abaixo:

Simulação — 31ª Rodada do Brasileirão

Cruzeiro 2 x 1 Vitória
Santos 1 x 1 Fortaleza
Mirassol 0 x 2 Botafogo
Flamengo 3 x 0 Sport
Bahia 2 x 2 RB Bragantino
Ceará 0 x 1 Fluminense
Corinthians 1 x 1 Grêmio
Internacional 2 x 2 Atlético-MG
Juventude 0 x 1 Palmeiras
Vasco 2 x 1 São Paulo

Taça do Brasileirão (Foto: Divulgação)
31ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece entre este sábado (1) e domingo (2) (Foto: Divulgação)

