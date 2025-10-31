Inteligência Artificial simula resultados da 31ª rodada do Brasileirão

A 31ª rodada do Brasileirão acontece durante este final de semana. Ao todo, dez jogos acontecem entre o sábado (1) e domingo (2). Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular os confrontos. A IA previu partidas equilibradas e resultados surpreendentes.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

De acordo com a previsão da tecnologia, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, atuais primeiro, segundo e terceiro colocados, vão vencer na rodada. O Alviverde encara o Juventude, fora de casa. Já o Rubro-Negro e o time Celeste jogam nas próprias dependências, respectivamente contra Sport e Vitória.

Na briga contra o rebaixamento, o confronto direto entre Santos e Fortaleza é outra partida de destaque da rodada. Neste compromisso, o Chat GPT apontou para um empate entre as equipes. Veja os resultados completados da simulação abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Gabigol x Veiga: Lance! debate quem é mais ídolo para as torcidas de Flamengo e Palmeiras

Simulação — 31ª Rodada do Brasileirão

Cruzeiro 2 x 1 Vitória

Santos 1 x 1 Fortaleza

Mirassol 0 x 2 Botafogo

Flamengo 3 x 0 Sport

Bahia 2 x 2 RB Bragantino

Ceará 0 x 1 Fluminense

Corinthians 1 x 1 Grêmio

Internacional 2 x 2 Atlético-MG

Juventude 0 x 1 Palmeiras

Vasco 2 x 1 São Paulo