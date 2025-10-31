Gabigol x Veiga: Lance! debate quem é mais ídolo para as torcidas de Flamengo e Palmeiras

A grande final da Libertadores de 2025 está definida. No próximo dia 29 de novembro, Flamengo e Palmeiras definem seu futuro na competição mais importante do continente, no Estádio Monumental de Lima, no Perú. Durante a live do Lance!, nesta sexta-feira (31), os convidados debateram sobre quem é mais ídolo para sua torcida: Gabigol ou Raphael Veiga?

Figuras importantíssimas na história recente de Flamengo e Palmeiras, os jogadores acumulam idolatria e respeito. Durante o debate, os convidados destacaram que Gabigol e Raphael Veiga representam os clubes e são considerados verdadeiros ídolos para as torcidas.

Segundo o jornalista Lucas Borges, Raphael Veiga pode ou não ser considerado o maior ídolo da história recente do Palmeiras, enquanto Gabigol, é disparado o jogador mais importante do Flamengo, desde 1981. Para João Pedro Sombra, a passagem do camisa 9 pela Gávea foi algo poético.

Em uma visão geral, os comentaristas destacaram que ambos os jogadores são verdadeiros ídolos para seus clubes. No entanto, os feitos de Gabigol pelo Flamengo, garantem a ele o status de maior ídolo da história recente da equipe rubro-negra.

Flamengo e Palmeiras voltam a se enfrentar na final da Libertadores

No próximo dia 29 de novembro, iremos conhecer o primeiro clube brasileiro a se tornar tetracampeão da Libertadores. Assim como há quatro anos atrás, Flamengo e Palmeiras definem a maior competição da América do Sul.

Na primeira ocasião, o Verdão se sagrou campeão ao vencer o rival com um gol heroico do atacante Deyverson. No entanto, o rubro-negro busca reverter a situação e trata essa grande decisão como uma verdadeira revanche.

