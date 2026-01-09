menu hamburguer
Fora de Campo

Fut & Papo: Lance! recebe Zé Ricardo em novo podcast na próxima segunda (12)

Técnico participa de programa no canal do Youtube do Lance!

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
22:10
Fut & Papo estreia na próxima segunda-feira (12) (Foto: Divulgação/Lance!)
imagem cameraFut & Papo estreia na próxima segunda-feira (12) (Foto: Divulgação/Lance!)
A próxima segunda-feira (12) marca a estreia do "Fut & Papo", novo podcast do Lance! que vai ao ar no Youtube. Na primeira edição, o programa recebe o técnico Zé Ricardo, que passou por grandes clubes do futebol brasileiro.

O programa foi idealizado pelos jornalistas João Lidington e Marcelo Smigol, que fazem uma tabelinha desde os tempos do "De Primeira", na rádio Mix. A dupla também soma passagem por outros veículos do país, como Sportv, Esporte Interativo e Band.

Zé Ricardo somou passagem por clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Cruzeiro, Goiás e Criciúma. O técnico de 54 anos conquistou o Cariocão pelo Rubro-Negro em 2017 e Recopa Catarinense, em 2025.

zé ricardo - cruzeiro (Foto: Nayra Halm / Staff Images / CRUZEIRO)
Zé Ricardo passou por grandes clubes do futebol brasileiro (Foto: Nayra Halm/Staff Images/CRUZEIRO)

