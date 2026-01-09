Fut & Papo: Lance! recebe Zé Ricardo em novo podcast na próxima segunda (12)
Técnico participa de programa no canal do Youtube do Lance!
- Matéria
- Mais Notícias
A próxima segunda-feira (12) marca a estreia do "Fut & Papo", novo podcast do Lance! que vai ao ar no Youtube. Na primeira edição, o programa recebe o técnico Zé Ricardo, que passou por grandes clubes do futebol brasileiro.
➡️ Acesse o canal do Youtube do Lance!
O programa foi idealizado pelos jornalistas João Lidington e Marcelo Smigol, que fazem uma tabelinha desde os tempos do "De Primeira", na rádio Mix. A dupla também soma passagem por outros veículos do país, como Sportv, Esporte Interativo e Band.
Zé Ricardo somou passagem por clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Cruzeiro, Goiás e Criciúma. O técnico de 54 anos conquistou o Cariocão pelo Rubro-Negro em 2017 e Recopa Catarinense, em 2025.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias