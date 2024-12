Cantarelli conta bastidores do encontro com Artur Jorge após título da Libertadores

O narrador Bruno Cantarelli contou na última terça-feira (2) os bastidores do encontro com o técnico Artur Jorge, do Botafogo, após título da Libertadores. O clube carioca conquistou o título continental no último sábado (30), ao vencer a decisão contra o Atlético-MG por 3 a 1, no Estádio Mas Monumental, em Buenos Aires, na Argentina.

Cantarelli, trabalhou na transmissão da partida para a Rádio Transamérica. Conforme revelado, ele teve um pequeno contratempo ao deixar as arquibancadas do estádio para se direcionar a zona mista, e por conta disso, temeu ter perdido a oportunidade de encontrar os jogadores do Glorioso.

- Acabou a transmissão. Como eu levei o equipamento da rádio, quem vai ter que desmontar? Isso mesmo, Bruno Cantarelli. Cabo, fio pra car#$*, meu irmão. Aí eu já tava pu$% porque achava que os caras (jogadores do botafogo) já estavam passando (na zona mista) e eu ainda estava lá desmontando equipamento - iniciou o narrador.

Apesar do contratempo, Cantarelli conseguiu ter um encontro marcante com o técnico Artur Jorge nos corredores do Estádio Mas Monumental. De acordo com ele, o técnico português teria o emocionado ao reconhecer um jargão famoso do narrador nas transmissões do clube alvinegro e de ter deixado ele segurar o prato do título do torneio continental.

- Ao descer, vejo o Artur Jorge na minha frente. Muito cheiroso (risos). Eu abracei muito ele. Mas antes, ele olha para a minha cara e diz assim: "O portuga tem um plano ca#$%". Aí, qual é a minha reação? Comecei a chorar. O cara conhece esse negócio. Daqui a pouco ele me dá o prato do título da Libertadores - concluiu.

Cantarelli em registro com Artur Jorge após título da Libertadores de 2024 do Botafogo (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno Cantarelli e Botafogo

O narrador declarou oficialmente neste semana que é torcedor do Glorioso. Ele foi foz das transmissões das partidas do Botafogo, pela Rádio Transamérica, durante toda a campanha do título da Libertadores de 2024. No período, ele se destacou e construiu uma legião de fãs botafoguenses.