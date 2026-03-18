Inteligência artificial prevê resultados da 7ª rodada do Brasileirão
Dez jogos acontecem entre esta quarta (18) e quinta-feira (19)
- Matéria
- Mais Notícias
A 6ª rodada do Brasileirão acontece durante esta quarta (18) e quinta-feira (19). Ao todo, dez jogos acontecem durante o período. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT palpitar nos resultados das partidas.
Com Jéssica de Lima no Grêmio, Brasileirão Feminino chega a quatro treinadoras
Futebol Feminino
Bahia x Bragantino: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Flamengo celebra marca histórica no Brasileirão de pontos corridos
Flamengo
➡️ Camisa nova de clube da Série A divide opiniões: 'É o Vasco?'
A tecnologia previu jogos disputados e rodeados de emoção durante o período. Dentre os resultados apontados, destacam-se o empate entre Palmeiras e Botafogo e a vitória do Fluminense sobre o Vasco. Ambos os confrontos acontecem nesta quarta-feira (18), respectivamente às 19h e 21h30 (de Brasília).
Além disso, outros resultados propostos pela IA que também chamaram atenção foram os de Bahia x Bragantino e Atlético-MG x São Paulo. A tecnologia previu dois empates nas partidas.
Vale destacar que, com os resultados propostos pela tecnologia, o Campeonato Brasileiro irá ter um novo líder após a rodada: o Palmeiras. Veja os resultados completos abaixo:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Resultados simulados da 7ª rodada do Brasileirão
- Bahia 1 x 1 Bragantino
- Palmeiras 2 x 1 Botafogo
- Athletico-PR 2 x 0 Cruzeiro
- Atlético-MG 2 x 2 São Paulo
- Mirassol 1 x 1 Coritiba
- Santos 1 x 2 Internacional
- Vasco 1 x 2 Fluminense
- Grêmio 2 x 0 Vitória
- Flamengo 3 x 0 Remo
- Chapecoense 0 x 2 Corinthians
🤑 Aposte em jogos do Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias