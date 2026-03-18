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Inteligência artificial prevê resultados da 7ª rodada do Brasileirão

Dez jogos acontecem entre esta quarta (18) e quinta-feira (19)

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/03/2026
05:50
Taça troféu campeonato brasileiro brasileirão 2026
imagem camera7ª rodada Brasileirão 2026 acontece durante os dias nesta quarta e quinta-feira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)
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6ª rodada do Brasileirão acontece durante esta quarta (18) e quinta-feira (19). Ao todo, dez jogos acontecem durante o período. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT palpitar nos resultados das partidas.

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A tecnologia previu jogos disputados e rodeados de emoção durante o período. Dentre os resultados apontados, destacam-se o empate entre Palmeiras e Botafogo e a vitória do Fluminense sobre o Vasco. Ambos os confrontos acontecem nesta quarta-feira (18), respectivamente às 19h e 21h30 (de Brasília).

Além disso, outros resultados propostos pela IA que também chamaram atenção foram os de Bahia x Bragantino e Atlético-MG x São Paulo. A tecnologia previu dois empates nas partidas.

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Vale destacar que, com os resultados propostos pela tecnologia, o Campeonato Brasileiro irá ter um novo líder após a rodada: o Palmeiras. Veja os resultados completos abaixo:

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Resultados simulados da 7ª rodada do Brasileirão

  1. Bahia 1 x 1 Bragantino
  2. Palmeiras 2 x 1 Botafogo
  3. Athletico-PR 2 x 0 Cruzeiro
  4. Atlético-MG 2 x 2 São Paulo
  5. Mirassol 1 x 1 Coritiba
  6. Santos 1 x 2 Internacional
  7. Vasco 1 x 2 Fluminense
  8. Grêmio 2 x 0 Vitória
  9. Flamengo 3 x 0 Remo
  10. Chapecoense 0 x 2 Corinthians

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Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
Troféu do Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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