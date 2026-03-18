Inteligência artificial prevê resultados da 7ª rodada do Brasileirão

A 6ª rodada do Brasileirão acontece durante esta quarta (18) e quinta-feira (19). Ao todo, dez jogos acontecem durante o período. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT palpitar nos resultados das partidas.

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A tecnologia previu jogos disputados e rodeados de emoção durante o período. Dentre os resultados apontados, destacam-se o empate entre Palmeiras e Botafogo e a vitória do Fluminense sobre o Vasco. Ambos os confrontos acontecem nesta quarta-feira (18), respectivamente às 19h e 21h30 (de Brasília).

Além disso, outros resultados propostos pela IA que também chamaram atenção foram os de Bahia x Bragantino e Atlético-MG x São Paulo. A tecnologia previu dois empates nas partidas.

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Vale destacar que, com os resultados propostos pela tecnologia, o Campeonato Brasileiro irá ter um novo líder após a rodada: o Palmeiras. Veja os resultados completos abaixo:

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Resultados simulados da 7ª rodada do Brasileirão

Bahia 1 x 1 Bragantino Palmeiras 2 x 1 Botafogo Athletico-PR 2 x 0 Cruzeiro Atlético-MG 2 x 2 São Paulo Mirassol 1 x 1 Coritiba Santos 1 x 2 Internacional Vasco 1 x 2 Fluminense Grêmio 2 x 0 Vitória Flamengo 3 x 0 Remo Chapecoense 0 x 2 Corinthians

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