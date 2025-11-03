A 1190 Sports, empresa gestão e marketing de direitos esportivos, anunciou novos acordos de distribuição para a Série A do Brasileirão. A partir do final do campeonato atual até 2027, o torneio passará a ser transmitido em Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Uruguai.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O novo contrato é com a Flow, serviço de TV ao vivo e streaming da Telecom Argentina. E ele permitirá aos assinantes daquele país, do Paraguai e do Uruguai assistirem dois jogos ao vivo por rodada.

Na Colômbia, o acordo com a WinSports prevê a transmissão de três jogos ao vivo por rodada nas próximas três temporadas. Isso tanto pelo canal WinSports+ quanto pela plataforma Win Play. Já na Bolívia, a parceria com a Tigo Sports garante dois jogos por rodada até o fim da atual temporada.

continua após a publicidade

- A demanda pelo Brasileirão na América do Sul é expressiva, uma vez que os aficionados da região reconhecem que, ano após ano, o poder dos clubes do Brasil de atrair jogadores desses países é crescente - destacou Leonardo Caetano, gerente-geral da 1190 Sports Brasil. E completou:

- Ao longo desta edição da competição, tivemos mais de uma centena de jogadores desses cinco países em ação no Brasil, que tem hoje um dos quatro principais campeonatos nacionais do mundo.

continua após a publicidade

Os contratos também incluem direitos de melhores momentos, gols e conteúdos especiais. Com as novas parcerias, o Brasileirão passa a ter acordos em mais de 55 territórios, além de presença em mais de 100 mercados por meio da plataforma de streaming Fanatiz. O cofundador e CEO da 1190 Sports, Hernán Donnari, destacou:

- Temos muita satisfação por estarmos ampliando ainda mais a distribuição do Brasileirão pelo mundo e, em especial, por podermos fortalecer nossa presença em mercados-chave da América do Sul, onde o futebol faz parte da identidade cultural - completou.