O Instituto de Formação de Líderes do Rio de Janeiro (IFL-Rio) uniu o futebol com o meio corporativo, e assim, promoveu um bate-papo sobre liderança com o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho e o jornalista Paulo César Vasconcellos. Em um evento realizado na última segunda-feira (17), as personalidades esportivas compartilharam histórias e experiências com os novos líderes cariocas.

Em mais de uma hora de palestra, o assunto flutuou entre coberturas jornalísticas, liderança dentro, e fora, de campo, empreendimento, e claro, muito futebol. Arnaldo e PC dividiram experiências pessoais sobre Copa do Mundo, mercado financeiro, meio empresarial e esportivo para promover uma conexão enriquecedora.

Ao Lance!, Lucas Carrarini, presidente do Instituto de Formação de Líderes do Rio de Janeiro (IFL-Rio), abordou a importância do evento.

— No IFL, acreditamos que a formação de líderes passa pela capacidade de aprender com quem viveu momentos de alta responsabilidade. O Arnaldo e o Paulo Cesar trouxeram exatamente isso: relatos de tomada de decisão, resiliência e visão de longo prazo. É inspirador ver como o Arnaldo se destacou em tantas áreas diferentes. É esse espírito de protagonismo que queremos cultivar no Rio de Janeiro — disse Lucas Carrarini.

O que é o Instituto de Formação de Líderes (IFL)

A entidade civil sem fins lucrativos ou quaisquer compromissos políticos-partidários, tem como principal objetivo contribuir com o desenvolvimento de lideranças no território brasileiro. O IFL trabalha para formação de líderes comprometidos com os valores de Liberdade, Responsabilidade Individual, Estado Democrático de Direito, Iniciativa Privada, Livre Mercado, Direito de Propriedade e Princípio da Subsidiariedade, para atuarem na construção de um país livre e próspero.

Atualmente, o IFL está presente em 11 cidades brasileiras. São elas: Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Gramado, Lajeado, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Nelas a entidade busca promover eventos para promover a construção de líderes sociais.

