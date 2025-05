Arnaldo critica arbitragem brasileira e aponta maior problema: ‘Muito Ruim’

O Campeonato Brasileiro chega a 11ª rodada neste sábado (31). Mesmo no início da competição, o torneio já acumulou uma série de polêmicas de arbitragem. Em um encontro com o Lance!, durante o evento Rio2C, o ex-árbitro Arnaldo Cézar Coelho criticou o atual momento da arbitragem brasileira e apontou o uso do VAR com um vilão.

O especialista destacou que os árbitros estão cada dia mais se escorando no uso da técnologia. Para ele, o VAR está prejudicando o nível da arbitragem. O principal motivo seria o fato dele está ligado automaticamente a diminuição da autoridade do árbitro em campo.

- Está muito ruim (a arbitragem). Mas está assim por conta do VAR. Não temos nenhum árbitro que se destaque. Tudo que eles (árbitros) marcam em campo precisa ser perguntado ao VAR, e quando eles não perguntam, a tecnologia interfere do mesmo jeito. Por isso que está ruim - disse o especialista, antes de completar.

- Quando surgiu o VAR, na Copa da Rússia. Eu estava lá, se dizia que a tecnologia seria o paraquedas do árbitro. Porque ia salvar a vida dos árbitros e ia acabar com a polêmica no futebol. Vai acabar nunca. Foi a maior mentira que já escutei. Até brincava, se o paraquedas não abrir, o juiz vai morrer. Hoje em dia, o VAR atrapalha, e não temos mais árbitros referências para os mais jovens - concluiu.

Brasileirão

Em meio a polêmicas de arbitragem, o Campeonato Brasileiro chega a 11ª rodada. Neste sábado (31) vão acontecer dois jogos. O primeiro marca o embate entre Bahia e São Paulo, às 18h

(de Brasília), na Arena Fonte Nova. O árbitro Anderson Daronco está escalado para apitar a partida.

Posteriormente, o Vasco enfrenta o RB Bragantino, às 21h (de Brasília), em São Januário. Neste jogo, as ações em campo serão mediadas pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva.