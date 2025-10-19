Arnaldo destaca importância de Hélio dos Anjos no acesso e exalta torcida do Náutico: ‘Muito especial’
Lateral-direito foi um dos destaques da campanha que levou o Timbu de volta à Série B
- Matéria
- Mais Notícias
O Náutico conquistou o acesso para a Série B de 2026 após vencer o Brusque nos Aflitos por 2 a 1 e o Guarani perder o clássico para a Ponte Preta. Um dos pilares da campanha que colocou o Timbu na segunda divisão novamente foi o lateral-direito Arnaldo, que disputou sua segunda temporada pelo clube pernambucano.
Relacionadas
- Náutico
Hélio dos Anjos não garante permanência no Náutico e avalia futuro
Náutico19/10/2025
- Futebol Nacional
Guilherme dos Anjos, filho e auxiliar de Hélio, cita Abel Ferreira e prega paciência antes de carreira solo
Futebol Nacional18/10/2025
- Náutico
‘Batalha dos Aflitos’? Torcida do Náutico invade campo após acesso; veja o vídeo
Náutico11/10/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Com a terceira melhor campanha na primeira fase, o Náutico passou a chamar a atenção depois da chegada de Hélio dos Anjos. Para Arnaldo, o elenco evoluiu com o treinador e ganhou confiança com o decorrer da competição. O defensor foi um dos destaques da equipe, sendo o maior assistente, com quatro passes para gol.
— Desde a chegada do Hélio dos Anjos, todos cresceram em todos os aspectos. Ele conhece o clube e isso foi importante naquele momento que estávamos. E com muita entrega e trabalho, fomos adquirindo confiança e as coisas foram acontecendo. Naturalmente, os resultados foram vindo e conseguimos alcançar nosso objetivo, que era o acesso — destacou.
➡️Hélio dos Anjos não garante permanência no Náutico e avalia futuro
Na última rodada do quadrangular final, o Náutico entrou em campo como lanterna do grupo, precisando derrotar o Brusque e torcendo para que o Guarani perdesse para o seu maior rival. Após os tropeços contra os dois clubes paulistas nos Aflitos, Arnaldo falou sobre a importância do trabalho mental do elenco. Além disso, exaltou o peso da torcida do Timbu neste retorno à Série B.
— No quadrangular final, o trabalho mental foi muito importante, porém continuamos focados em fazer o que sempre fizemos, trabalhando e buscando melhorar, corrigir alguns pontos que precisávamos. Focamos apenas em fazer a nossa parte, que estava ao nosso alcance. E não poderia ter um final melhor. Conquistar o acesso ao lado do nosso torcedor, que sempre fez seu papel, que fez a diferença para nós, foi algo muito especial. O acesso coroou a conexão entre o time e a torcida — celebrou.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias