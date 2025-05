Nayara Macedo, conhecida nas redes sociais como Any Auada, foi presa por suspeita de participar de um esquema de falsificação e venda de cosméticos adulterados. A influenciadora ficou famosa recentemente por conta de ter sido pivô de uma suposta traição do jogador Neymar, do Santos.

A prisão temporária de Any ocorreu na última quarta-feira (21) em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou a informação à revista "Quem". Além da influenciadora, outras duas mulheres foram detidas na operação realizada no interior de São Paulo. As três são investigadas por comercializar produtos falsificados através de plataformas digitais.

- As investigações tiveram início após uma mulher registrar boletim de ocorrência em agosto de 2023 relatando ter comprado perfumes importados pelo valor de R$ 857,90, mas, ao receber os produtos, constatou que eram falsificados. A perícia confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa, além da ausência de registro junto à agência reguladora - diz nota da secretaria.

Durante as buscas, os policiais apreenderam diversos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil. Os mandados foram cumpridos por equipes do 31º DP (Vila Carrão), com apoio de policiais do 21º DP (Vila Matilde), 30º DP (Tatuapé), 56º DP (Vila Alpina) e 58º DP (Vila Formosa).

A prisão temporária de Nayara tem duração prevista de 30 dias. O caso permanece em fase de investigação, sem informações sobre outros possíveis envolvidos além das três mulheres detidas.

Suposto envolvimento com Neymar

Nayara ganhou notoriedade após alegar ter tido um envolvimento com o jogador Neymar durante uma festa em Araçoiaba, no interior paulista. Em março deste ano, ela afirmou estar grávida, sugerindo que o filho poderia ser do atleta, mas não apresentou comprovação.

Na época, o helicóptero do jogador foi fotografado no local da festa. O atleta do Santos negou ter participado do evento, afirmando através da própria assessoria que a aeronave havia sido emprestada a amigos e familiares.