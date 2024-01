Jornais do mundo inteiro repercutiram a morte de Mario Jorge Lobo Zagallo, tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira (como jogador em 1958 e 1962, como técnico em 1970 e como auxiliar técnico em 1994). O ex-treinador morreu nesta sexta-feira (5), aos 92 anos, e teve o legado lembrado pela imprensa internacional.