Neymar marca, e Santos vence Bragantino em jogo morno; dê suas notas

O Santos venceu o Bragantino na noite deste domingo (10) por 2 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Neymar e Adonis Frías. O camisa 10 foi titular do Peixe e abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Já o zagueiro, novidade na equipe titular, marcou aos 36 da etapa final.

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Em uma noite fria na Baixada Santista, marcada pelo público modesto na Vila Belmiro, o pior do Santos na temporada, o Alvinegro Praiano apresentou um bom futebol, mas desperdiçou diversas oportunidades de ampliar o placar. Mesmo com a vitória, a equipe não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento e segue próxima do Corinthians, primeiro time dentro do Z4, com a mesma pontuação.

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Neymar abre o placar para o Santos

O primeiro tempo foi movimentado na Vila Belmiro, com Neymar e Escobar reclamando de pênaltis e a arbitragem sendo alvo de vaias da torcida. O Bragantino assustou primeiro em chute de Juninho Capixaba, mas o Santos respondeu com boas chances de Barreal, Rollheiser e Neymar, além de exigir defesas importantes de Tiago Volpi. Diógenes também apareceu bem para evitar o gol do Massa Bruta, até que Neymar, mesmo sem grande atuação, aproveitou o melhor momento santista para abrir o placar aos 40 minutos.

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Santos mata o jogo na etapa final

Na volta do intervalo, o Red Bull Bragantino tentou reagir e levou perigo em chute de Gustavo Marques defendido por Diógenes, mas o Santos manteve o controle da partida e ampliou com Adonis Frías, que aproveitou sobra na área após disputa de Barreal para marcar. Com boa atuação coletiva e Neymar decisivo mais uma vez, o Peixe voltou a vencer na Vila Belmiro e ganhou fôlego na luta para sair da parte de baixo da tabela.

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Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Bragantino. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

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O Santos abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo com Neymar. O camisa 10 iniciou a jogada em velocidade e acionou Gabriel Bontempo, que rolou para Rollheiser. O argentino deixou a bola passar, e Neymar apareceu livre para finalizar sem chances para o goleiro Tiago Volpi.

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Deu aula 🏅

O zagueiro Lucas Veríssimo completou 200 jogos com a camisa do Santos e recebeu uma placa comemorativa das mãos da esposa, Amanda, ao lado dos filhos Mirela e Samuel.

Outro destaque da noite foi a ação especial do clube em homenagem ao Dia das Mães. Os jogadores entraram em campo com os nomes de suas mães estampados nas camisas. Neymar, inclusive, foi até um dos camarotes térreos da Vila Belmiro para abraçar e presentear Nadine.

Ficou abaixo 📉

A queda de rendimento de alguns jogadores no segundo tempo como Arão e Rony.

Não vou ver isso sozinho 😱

Aos 22 minutos do primeiro tempo, Neymar sofreu falta na entrada da área e assumiu a cobrança. O camisa 10 tentou bater direto para o gol, mas mandou a bola longe da meta defendida por Tiago Volpi

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⚽ SANTOS 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO - 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Domingo, dia 10 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 18h30 (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

📟 VAR: Marcio Henrique de Goias

🟨Cartão amarelo: Lucas Barbosa, Gabriel, Alix Vinicius e Isidro Pitta (Red Bull Bragantino) - Neymar (Santos)

🟥Cartão vermelho: -

🥅Gols: Neymar (49/1ºT) e Adonis Frías (30'/2ºT) - Santos

👭Público: 6.291

💰Renda: R$375.855,40

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Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca)

Diógenes; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonís Frias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva (Willian Arão), Rollheiser (Miguelito) e Barreal (Moisés); Neymar (Gabigol) e Gabriel Bontempo (Rony).

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Vagner Mancini)

Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel (Rodriguinho), Nacho Sosa (Eric Ramires) e Lucas Barbosa; Herrera (Sasha), Henry Moesquera (Fernando) e Isidro Pitta.

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