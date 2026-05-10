Neymar presenteia Nadine com camisa no Dia das Mães e avalia vitória do Santos

O Santos venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neymar abriu o caminho da vitória no fim do primeiro tempo, e Adonis Frías ampliou na segunda etapa.

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O time voltou a atuar em casa depois de quatro partidas e agora tem pela frente uma decisão pela Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (13), encara o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), pela quinta fase da competição.

— Feliz pelo gol, por ajudar a equipe. Feliz pela vitória, porque estávamos há um tempo sem vencer e hoje não poderia escapar. Ficamos felizes. Capacidade para passar na quarta nós temos, então vamos nos preparar para o jogo contra o Coritiba pela Copa do Brasil - explicou Cuca.

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Neymar em partida do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

O técnico Cuca também elogiou Neymar, responsável por abrir o placar diante do Massa Bruta. O camisa 10 presenteou Nadine na saída de campo, já que os jogadores do Peixe usaram os nomes de suas mães nos uniformes em homenagem ao Dia das Mães.

— O Neymar fez um jogo muito bom. Prendeu a bola, criou jogadas e tem lances geniais em que deixa o companheiro em condição de fazer o gol. Ele fez um golaço. Participou da jogada que treinamos no segundo gol, com a assistência, não diretamente, mas indiretamente. Depois foi o Barreal quem tocou. Fez um jogo muito bom. Na hora em que cansou, entrou o Gabigol — completou Cuca.

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O que vem pela frente:

O Santos encara o Coritiba na próxima quarta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela quinta fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, realizado no dia 22 de abril, na Vila Belmiro, as equipes ficaram no empate sem gols.

Depois, no próximo domingo (17), o Peixe volta a enfrentar o Coxa, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, um dia antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

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