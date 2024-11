O meia-atacante do Corinthians, Igor Coronado, se pronunciou sobre a marcação da votação do Conselho Deliberativo do clube para o impeachment de Augusto Melo. O jogador postou em seu Instagram uma mensagem em apoio ao presidente. Veja;

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, convocou uma votação para o pedido de impeachment de Augusto Melo para a quinta-feira (28), às 18h, no Parque São Jorge. A votação será secreta e em caso de maioria simples a favor do afastamento, o presidente é retirado do cargo imediatamente.

Investigação na Comissão de Ética

O pedido de impeachment se refere à investigação na Comissão de Ética do Corinthians para averiguar irregularidades no contrato de patrocínio do clube com a casa de apostas "Vai de Bet". As autoridades investigam uma possível lavagem de dinheiro e repasses a 'laranjas' da empresa ao Timão durante o período da parceria.

O processo estava travado para aguardar as investigações do inquérito, que são responsabilidade da Polícia Civil de São Paulo. A Comissão de Ética queria impedir uma injustiça envolvendo a participação do Corinthians.

Augusto Melo assumiu o comando do Corinthians no começo deste ano (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Mais detalhes sobre Augusto Melo no Corinthians

Augusto Melo assumiu o comando do Corinthians no começo deste ano e pode deixar o cargo de maneira precoce - o mandato dele vai até 2026. A primeira chamada da reunião será às 18h, e a segunda às 19h. Caso o impeachment seja aprovado por maioria simples, o presidente será afastado do cargo.

Dessa forma, o cargo de presidente do Corinthians seria ocupado temporariamente por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube. Após a deliberação, o mandatário interino teria um mês para convocar uma eleição indireta.

Neste cenário, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr., ainda teria que marcar a data da Assembleia Geral com associados do clube, em até cinco dias, para concretizar o impeachment.