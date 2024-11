Botafogo ou Palmeiras? Kendrick Lamar veste camisa de clube brasileiro

O rapper Kendrick Lamar surpreendeu os internautas e apareceu publicamente com uma camisa do Palmeiras às vésperas do lançamento do seu novo álbum: GNX. O registro foi publicado pelo artista Az Chike, nas redes sociais, na última sexta-feira (22).

continua após a publicidade

➡️ Sem Murilo, Palmeiras está escalado para duelo contra o Atlético-GO

➡️ Jogo do Palmeiras hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Na imagem, o astro do rap estadunidense está usando a camisa que o Palmeiras usou na virada por 4 a 3, contra o Botafogo, no ano passado. O resultado foi crucial para a conquista do título do Brasileirão de 2023 da equipe paulista.

A utilização do uniforme alviverde foi por livre e espontânea vontadade de Kendrick. Conforme divulgado pela assessoria do Palmeiras, a camisa foi dada para o artista pelo departamento de marketing do clube em novembro do ano passado, após um show no Allianz Parque durante o festival GP Week, em São Paulo. Veja a imagem da camisa abaixo:

continua após a publicidade

Kendrick Lamar com camisa do Palmeiras nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Palmeiras briga pelo título do Braisleiro novamente

Após um ano da camisa vestida por Kendrick Lamar entrar para a história, o Palmeiras vive uma nova disputa pelo Brasileiro de 2024. Mais uma vez, a equipe paulista disputa o título da edição do campeonato nacional contra o Botafogo. As duas equipes voltam a se enfrentar no mesmo cenário do confronto do ano passado, na reta final da disputa.

A partida entre o Alviverde e o Alvinegro acontece na próxima terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. O confronto pode dar ampla vantagem para um dos clubes na busca pelo título. Atualmente a diferença entre os dois é de apenas dois pontos. O Botafogo lidera a competição.