Corinthians confirma lesão de Yuri Alberto; veja tempo de recuperação

O Corinthians anunciou que Yuri Alberto sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa. O grau da lesão é 1B e o período de recuperação deve durar entre uma a três semanas. Com isso, o jogador deve ser desfalque para o próximo jogo do Timão, no domingo (24), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Yuri Alberto sentiu dores no último domingo (17), na vitória do Timão por 2 a 1 contra o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta foi substituído no intervalo. Naquele jogo, o atacante marcou o segundo gol do clube alvinegro na partida.

A lesão interrompe uma boa sequência de partidas de Yuri Alberto. Com 11 gols no Campeonato Brasileiro, o atacante busca a artilharia da competição, que atualmente pertence a Estêvão, do Palmeiras, com 12 gols.

O atacante marcou sete gols nos últimos seis jogos que disputou pelo Brasileirão. Atualmente, o Corinthians é o nono colocado do Brasileirão e se afastou da zona de rebaixamento. O clube alvinegro busca uma vaga para a próxima edição da Libertadores.

Yuri Alberto é um dos destaques do Corinthians na temporada (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Outra baixa no Corinthians

O zagueiro equatoriano também foi diagnosticado com uma lesão no músculo anterior da coxa direita de grau 2B. O tempo mínimo de recuperação é de duas a três semanas e o jogador pode desfalcar o Timão nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Félix Torres foi titular do Equador nas vitórias contra a Bolívia, por 4 a 0, e no triunfo sobre a Colômbia, por 1 a 0. Os jogos foram válidos pela Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos. A seleção equatoriana é a terceira colocada na tabela de classificação.