Ídolo do Palmeiras cobra atletas e Leila após eliminação: ‘Tem que ser cobrada’

O Palmeiras perdeu para o Corinthians no Allianz Parque, nesta quarta-feira (6), por 2 a 0, e deu adeus a Copa do Brasil. Após a partida, o ídolo do clube, Kléber Gladiador, subiu o tom e criticou muito os jogadores do Verdão.

continua após a publicidade

Com gols de gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique, o Timão se classificou às quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o clube agora espera o sorteio na próxima terça-feira para conhecer seu adversário na fase seguinte.

➡️Facincani critica jogador do Palmeiras após eliminação: ‘Vai entrar no top 5’

No Arena SBT, Kléber Gladiador não mediu palavras ao avaliar o desempenho de alguns jogadores nas partidas contra o Corinthians pela Copa do Brasil. A presidente Leila Pereira também ouviu do ex-jogador palmeirense.

continua após a publicidade

- A melhor contratação em termos técnicos é o Paulinho, que não vai jogar por 1 ano. É um absurdo. Aí você tem o Felipe Anderson, que não joga. Facundo Torres, que pra mim é questionável. Flaco Lopez também. Achei que o Vitor Roque foi bem, está numa crescente, mas ainda é pouco para oque foi gasto. Eu esperava mais - começou Kléber sobre a eliminação do Palmeiras

- É um time muito limitado. O Sosa, por exemplo, chegou agora, mas é muito pouco para um jogador que veio da Inglaterra, Seleção Paraguaia. É muito pouco que jogam esses caras para se gastar oque gastou. Eu acho que a Leila tem que ser cobrada - disparou Kleber Gladiador

continua após a publicidade

Leila Pereira Presidente do Palmeiras durante partida contra o Flamengo no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Como foi a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil

O primeiro tempo foi intenso desde os primeiros minutos, como já se esperava. Logo no início, Weverton fez duas grandes defesas em sequência, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 14 minutos, Anderson Daronco foi chamado pelo VAR e, após revisão, expulsou Aníbal Moreno por uma cabeçada em Martínez.

Mesmo com um a menos, o Palmeiras manteve a postura ofensiva e teve mais presença no campo de ataque, embora tenha finalizado apenas uma vez com perigo: uma cabeçada firme de Gustavo Gómez, defendida por Hugo Souza em cima da linha.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Já nos minutos finais da etapa inicial, o Corinthians perdeu Memphis por lesão muscular, mas abriu o placar mesmo com dez jogadores em campo. Aos 42 minutos, Garro cobrou escanteio, Raniele escorou de cabeça na segunda trave, Matheus Bidu dominou na pequena área e finalizou de canhota.

Após o gol, a comemoração de Bidu gerou irritação entre os jogadores do Palmeiras, o que levou a uma confusão generalizada. Giay e Yuri Alberto acabaram advertidos na sequência do entrevero, típico de clássicos disputados com torcida única.

Para o segundo tempo, Abel Ferreira resolveu mudar o ataque e trocou Vitor Roque por Flaco López, apostando na força aérea do argentino para incomodar a defesa do Corinthians. Antes dos dez minutos, a melhor chance de gol para os donos da casa, quando Giay fez ótima jogada pela direita, invadiu a área e rolou para trás. Maurício chegou chutando, mas a bola saiu raspando a trave de Hugo Souza. O castigo não demorou a chegar. Aos 13 minutos, Garro quebrou falta da esquerda na cabeça de Gustavo Henrique, que ampliou o marcador.

Após o segundo gol alvinegro, o jogo ficou picotado, com muitas discussões, faltas e pouca bola rolando. Com isso, o tempo passava e o Corinthians controlava o jogo, sem ter o gol de Hugo Souza ameaçado.

Com a eliminação sacramentada, a torcida do Palmeiras passou a protestar. Disparou contra a presidente Leila Pereira, chamou os jogadores de "sem vergonha" e não pouparam nem o técnico Abel Ferreira. Enquanto uma parte apoiava o treinador, outra pedia a saída do português, que aplaudiu os protestos. Um fim de jogo melancólico para o Palmeiras, que mostra que a pressão será um fator presente nos próximos dias no alviverde.

Do outro lado, a vitória sobre o rival dá uma tranquilidade para a sequência da temporada do Corinthians, que mantém vivo o sonho do título da Copa do Brasil.