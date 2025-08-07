Abel Ferreira admitiu, em entrevista, que o Palmeiras vive um momento de dificuldades. Com a derrota por 2 a 0 no Allianz Parque, o Alviverde sofreu a segunda eliminação para o rival na temporada e se despediu da Copa do Brasil nas oitavas de final.

Questionado sobre as palmas direcionadas à torcida após receber vaias do público presente no estádio, Abel afirmou que “registrou”, mas que em nenhum momento respondeu com ironia aos presentes na casa alviverde.

- Sim, estamos (Palmeiras) num momento difícil. Perdemos um jogo contra um rival que, pelo menos desde que estou aqui, pouco ou nada ganhou. Registrei (as vaias da torcida). E em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, ironizei. Pedi simplesmente apoio. Já disse várias vezes: é com os pés dos nossos torcedores que nos apoiam, mesmo em momentos difíceis - afirmou.

Na sequência, o treinador afirmou estar decepcionado com a eliminação no clássico, ao mesmo tempo que explicou ser um momento de reflexão interna.

- Ninguém queria perder, um grande rival, sabemos da historia, da rivalidade. Mas o passado recente que temos tido como clube e também porque não dizer estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Cabe a nós perceber o que queremos. Se é continuar a colocar lenha na fogueira ou deixar que ardam nos próximos dias e continuar a pedalar que é o que fazemos e no momento certo fazer o que for melhor pro Palmeiras - finalizou.

Abel Ferreira em coletiva do Palmeiras após eliminação na Copa do Brasil (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Após a derrota por 2 a 0, o Palmeiras volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Ceará pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além da competição nacional, o Verdão também segue vivo na Copa Libertadores.