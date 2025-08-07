Atitude de Abel Ferreira divide opiniões após eliminação do Palmeiras: ‘Bizarro’
Alviverde foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians
O Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians mais uma vez nas oitavas de final da Copa do Brasil, dessa vez por 2 a 0. O confronto desta quarta-feira (6) fez o placar agregado fechar em 3 a 0. Um dos personagens do confronto, Abel Ferreira foi vaiado no Allianz nos minutos finais do jogo. O treinador aplaudiu o protesto da torcida e dividiu opiniões na web.
Na entrevista coletiva, o treinador foi questionado pela atitude que teve com a vaia da torcida. Abel negou que os aplausos foram alguma forma de ironia e disse respeitar a escolha dos torcedores do Palmeiras.
- Em nenhum momento — porque já falei isso várias vezes aqui —, em nenhum momento eu fui irônico. Só pedi apoio. Como sempre falo, o que eu espero da nossa torcida é que esteja com a gente, especialmente nos momentos difíceis. E sim, estamos passando por um momento difícil. Perdemos um clássico contra um rival que, pelo menos desde que eu cheguei aqui, tem ganhado muito pouco ou quase nada. Agora, cabe a nós, a toda a família palmeirense — e falo isso com orgulho, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser —, cabe a nós, como homens, com sentimentos e emoções, buscar força nesse momento. Pedi apoio, como sempre peço, porque vocês sabem que eu acredito que o torcedor tem um papel fundamental. Entendo perfeitamente a cobrança, todos nós ficamos frustrados. Mas agora é hora de nos unirmos: torcida, diretoria, jogadores, comissão técnica… Em vez de colocar mais lenha na fogueira, precisamos lembrar o quanto esse clube evoluiu.
Web reage a atitude de Abel Ferreira com torcida do Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS 0 X 2 CORINTHIANS
OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL
🗓️ Data e horário: quarta-feira, 6/08/2025 - 21h30
📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
🥅 Gols: Matheus Bidu, aos 42' do 1º T e Gustavo Henrique, aos 12' do 2ºT (COR)
🟨 Cartões amarelos: Giay e Flaco López (PAL); Garro, Raniele e Yuri Alberto (COR)
🔴 Cartão vermelho: Aníbal Moreno e Martínez (PAL)
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ)
🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista (Felipe Anderson); Facundo Torres (Emiliano Martínez), Maurício (Raphael Veiga) e Sosa; Vitor Roque (Flaco López).
CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, Martínez (Charles), Carrillo (Breno Bidon) e Garro; Memphis (Romero) e Yuri Alberto (Talles Magno).
