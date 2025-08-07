Facincani critica jogador do Palmeiras após eliminação: ‘Vai entrar no top 5’

O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil ao perder por 2 a 0 em casa para o rival Corinthians, na última quarta-feira (7). No Allianz Parque, o Alviverde fez jogo ruim e deu adeus ao torneio após ter perdido também o jogo de ida na Neo Química Arena. Em canal pessoal no Youtube, o jornalista Felippe Facincani soltou o verbo.

continua após a publicidade

➡️ Marcos manda recado a Abel Ferreira após Palmeiras x Corinthians: ‘É aceitar’

- São várias tomadas de iniciativas do Palmeiras que foram furos na água. Esse tal de Micael, pelo amor de Deus. Que proeza. Eu já vi zagueiro no Palmeiras com dificuldade, já vi zagueiro ruim no Palmeiras, mas o Micael vai entrar no top-5. Ainda pagaram seis milhões de euros. E zagueiro aí bom no mercado dando sopa - disse Facincani.

- É o elenco com Vanderlan na lateral-esquerda, é o Lucas Evangelista jogando de volante, é o tal do Facundo Torres, que é o jogador mais inexpressivo, não resolve nada. O Palmeiras é o time para-brisa, só fica tocando bola de um lado para o outro. É uma esculhambação tática o que virou o Palmeiras. Não tem nada - completou o jornalista.

continua após a publicidade

Como foi Palmeiras x Corinthians

O primeiro tempo foi intenso desde os primeiros minutos, como já se esperava. Logo no início, Weverton fez duas grandes defesas em sequência, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 14 minutos, Anderson Daronco foi chamado pelo VAR e, após revisão, expulsou Aníbal Moreno por uma cabeçada em Martínez.

Mesmo com um a menos, o Palmeiras manteve a postura ofensiva e teve mais presença no campo de ataque, embora tenha finalizado apenas uma vez com perigo: uma cabeçada firme de Gustavo Gómez, defendida por Hugo Souza em cima da linha.

continua após a publicidade

➡️ Galvão reprova lance de jogador em Palmeiras x Corinthians: ‘Irresponsabilidade’

Já nos minutos finais da etapa inicial, o Corinthians perdeu Memphis por lesão muscular, mas abriu o placar mesmo com dez jogadores em campo. Aos 42 minutos, Garro cobrou escanteio, Raniele escorou de cabeça na segunda trave, Matheus Bidu dominou na pequena área e finalizou de canhota.

Após o gol, a comemoração de Bidu gerou irritação entre os jogadores do Palmeiras, o que levou a uma confusão generalizada. Giay e Yuri Alberto acabaram advertidos na sequência do entrevero, típico de clássicos disputados com torcida única.

Para o segundo tempo, Abel Ferreira resolveu mudar o ataque e trocou Vitor Roque por Flaco López, apostando na força aérea do argentino para incomodar a defesa do Corinthians. Antes dos dez minutos, a melhor chance de gol para os donos da casa, quando Giay fez ótima jogada pela direita, invadiu a área e rolou para trás. Maurício chegou chutando, mas a bola saiu raspando a trave de Hugo Souza. O castigo não demorou a chegar. Aos 13 minutos, Garro quebrou falta da esquerda na cabeça de Gustavo Henrique, que ampliou o marcador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após o segundo gol alvinegro, o jogo ficou picotado, com muitas discussões, faltas e pouca bola rolando. Com isso, o tempo passava e o Corinthians controlava o jogo, sem ter o gol de Hugo Souza ameaçado.

Com a eliminação sacramentada, a torcida do Palmeiras passou a protestar. Disparou contra a presidente Leila Pereira, chamou os jogadores de "sem vergonha" e não pouparam nem o técnico Abel Ferreira. Enquanto uma parte apoiava o treinador, outra pedia a saída do português, que aplaudiu os protestos. Um fim de jogo melancólico para o Palmeiras, que mostra que a pressão será um fator presente nos próximos dias no alviverde.

Do outro lado, a vitória sobre o rival dá uma tranquilidade para a sequência da temporada do Corinthians, que mantém vivo o sonho do título da Copa do Brasil.