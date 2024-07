Patrice Evra é condenado a 12 meses de prisão; saiba o motivo

Patrice Evra em ação pela seleção da França (Foto: Jean-Christophe Verhaegen / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 17:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Patrice Evra, de 43 anos, com passagens pelo Manchester United, pela Juventus e seleção da França, foi condenado a 12 meses de prisão, com pena suspensa, em regime de liberdade condicional, por abandono familiar - não pagamento de pensão alimentícia. Ele foi condenado ainda a pagar uma dívida de 900 mil euros (R$ 5,3 milhões) à ex-mulher, com a qual teve dois filhos.

O advogado de Patrice Evra alega que o ex-jogador deu à ex-mulher um apartamento, uma casa e quase 2 milhões de euros (R$ 11,8 milhões). Uma quantia que, segundo o advogado, ela se recusa a devolver.

De acordo com o jornal "Marca", esta sentença se soma à do ano passado por insultos homofóbicos. Na ocasião, Evra foi condenado a pagar uma multa de 1 mil euros (R$ 5,9 mil) e mais 1,5 mil euros (R$ 8,8 mil) de indenização a duas associações.

Os insultos foram em 2019, quando Evra comemorou a eliminação do PSG pelo Manchester United com um vídeo em suas redes sociais no qual dizia: “Paris, vocês são todos bichas."