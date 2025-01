Ramón Díaz justifica decisão após virada do Corinthians: ‘uma prova’

O Corinthians estreou com vitória no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (16), o Timão venceu o RB Bragantino de virada por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com gols de Talles Magno e Pedro Raul. O treinador Ramón Díaz optou por escalar uma equipe alternativa, poupando os atletas que terminaram a última temporada como titulares. Para o comandante argentino, o jogo serviu como uma 'prova' para os reservas.

— É muito pouco tempo de recuperação para começar a jogar, nós consideramos que precisamos preparar todos os jogadores e acredito que todas as partidas são importantes e isso foi uma boa prova para muitos dos jogadores do elenco, porque precisam mostrar toda a capacidade — disse Ramón Díaz em entrevista coletiva após o confronto.

Todo o time do Corinthians foi remodelado para esta partida. Estrelas como o goleiro Hugo Souza, o meia Rodrigo Garro e o atacante Memphis sequer foram relacionados para o jogo. O destaque ficou com Talles Magno e Pedro Raul, que marcaram e mostraram que são boas opções para Ramón Díaz.

Por outro lado, Fernando Seabra escalou o RB Bragantino com força máxima. O Corinthians saiu atrás após gol de Lucas Evangelista, mas soube ter paciência para apresentar um bom futebol e sair com a primeira vitória da temporada. Ramón Díaz valorizou a resiliência dos jogadores.

— Hoje demonstraram muita atitude, uma partida muito difícil, intensa, eles estavam com o time completo, nós não, mas eu parabenizo o elenco porque eles esta entendendo o que é Corinthians, sabem que todas as partidas são de muita responsabilidade, com os dirigentes, com o clube, com a torcida, olha quantos torcedores vieram. Estou muito feliz com os jogadores — disse o treinador.

Treinador optou por um time alternativo na estreia do Paulistão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Próximo jogo

Ramón Díaz deve permanecer com a estratégia de poupar os titulares que terminaram o último Campeonato Brasileiro na próxima partida. No domingo (19), o Timão faz a sua estreia em casa na temporada. Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Velo Clube, às 18h30 (de Brasília).