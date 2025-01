Ramón Díaz aponta motivo para saída de Fagner do Corinthians

O Corinthians segue se preparando para a temporada. Nesta quinta-feira (16), o clube alvinegro venceu o RB Bragantino por 2 a 1, de virada, em Bragança Paulista. Mesmo com a vitória, Ramón Díaz respondeu perguntas sobre a janela de transferências. O comandante argentino abriu o jogo sobre a saída de Fagner.

continua após a publicidade

➡️Ramón Díaz justifica decisão após virada do Corinthians: ‘uma prova’

— A Fagner temos que agradecer por tudo que ofereceu ao Corinthians, jogador importante, de alto nível, respondeu da melhor maneira. Mas o Corinthians tem que pensar no futuro, fazer crescer os jovens. Foi o que decidimos, pensamos no Corinthians não só no curto prazo, mas também no longo, porque precisa — disse o treinador em entrevista coletiva.

Com contrato válido até 2026, Fagner foi emprestado pelo Corinthians ao Cruzeiro, onde irá defender o clube mineiro por uma temporada. O lateral-direito marcou época no Timão, disputou 578 jogos e conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019).

continua após a publicidade

— Sempre vamos agradecer ao Fagner por como se comportou, é um grande profissional. Futebol é dinâmico, a exigência é cada dia maior, é bom que ele tenha oportunidade em outro clube — finalizou o treinador.

Lateral deixou o Corinthians para defender o Cruzeiro (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Nova safra do Corinthians

Com a saída de Fagner, Léo Maná busca se firmar como reserva de Matheuzinho, que terminou a temporada como titular. O jogador iniciou a partida contra o RB Bragantino. Ramón Díaz elogiou o atleta e destacou que também quer dar oportunidades para jovens da base.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Confiamos no grupo que temos, no crescimento que (Léo Maná) está tendo. Há dois meninos no sub-20 que jogam muito bem, que gostamos. Há jogadores com grande futuro nessa posição, vamos trabalhar para que amanhã sejam protagonistas — falou o treinador.