Pedro Raul desabafa após gol da vitória do Corinthians: ‘Aprendi muito’

O Corinthians venceu o RB Bragantino por 2 a 1, de virada, e abriu o Campeonato Paulista com três pontos. Nesta quinta-feira (16), o clube alvinegro fez a sua estreia na temporada em jogo no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os gols do triunfo foram marcados por Talles Magno e Pedro Raul.

O centroavante entrou no segundo tempo e foi responsável pelo segundo gol do Corinthians na partida. Pedro Raul voltou a marcar após nove meses, a última vez havia sido em abril de 2024. Após o jogo, desabafou.

— Tive uma semana conturbada. Saíram notícias de que eu não havia sido inscrito, mas acabei inscrito no Paulistão. Tinha o foco de voltar a ser protagonista, no ano passado aprendi muito. Voltei com outra cabeça e outro foco para ajudar a equipe dentro de campo — disse em entrevista à 'TNT Sports'.

Jogador marcou o gol da vitória do Timão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Volta por cima

Contratado no início do ano passado para reforçar o ataque, Pedro Raul foi contratado por 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões de reais na cotação atual) junto ao Necaxa, do México, por 100% de seus direitos federativos.

Apesar o alto valor, o atacante não conseguiu ter boas atuações em campo. O jogador de 28 anos fez 34 partidas com a camisa alvinegra e marcou quatro gols. Ao longo do ano, Pedro Raul chegou a ser a terceira opção para posição, atrás de Yuri Alberto e Héctor Hernández.

— Ano passado, foi um ano muito difícil. Mesmo de fora, ajudei muito quem está jogando. Ter o carinho deles é muito bom, isso mostra que estamos juntos, correndo um pelo outro. É isso que faz uma equipe vencedora, todo mundo pensando em vencer — finalizou o atleta.