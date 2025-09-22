Vampeta manda recado para jornalistas após falas sobre Robinho Jr

Com o nome clamado nas arquibancadas da Vila Belmiro, neste domigo (21), durante o clássico contra o São Paulo, o atacante Robinho Jr., de 17 anos, passou a ganhar minutos na equipe profissional do clube. Para Vampeta, ex-jogador e comentarista esportivo, a promessa do Santos não pode ser julgada pelos crimes do pai, diferente do que defende outra corrente de jornalistas.

- Cada um tem a sua liberdade, não tenho nada contra, até gosto dela. Mas li uma coisa dela, na coluna do UOL, que achei deselegante. Ela falou que é desprezível, que dá nojo, falar o nome do moleque. Ele não tem culpa de nada, só está tentando seguir o sonho de ser jogador e está tendo a oportunidade de atuar pelo Santos. O pai está preso, está pagando pelo que fez… - defendeu.

Antes mesmo da estreia no profissional, Neymar virou “padrinho” de Robinho Jr. dentro do CT Rei Pelé. O camisa 10 deixou claro que busca retribuir o mesmo apoio que recebeu do pai do garoto quando ainda iniciava sua trajetória no Santos.

O valor da multa de Robinho Jr, nova joia do Santos

Robson Júnior assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos em agosto de 2024, quando tinha 16 anos. O vínculo vai até a metade de 2027, com multa rescisória de 50 milhões de euros para clubes do exterior (cerca de R$ 300 milhões).

O atual contrato do jogador, inclusive, já é tema de discussão para valorização salarial, aumento da multa e, principalmente, extensão do vínculo. Recentemente, Robinho Jr. recebeu sondagens de outros clubes brasileiros, o que fez o Peixe acelerar as conversas para renovação.

