menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Vampeta manda recado para jornalistas após falas sobre Robinho Jr

Jovem de 17 anos tem ganhado minutos no profissional

vampeta
imagem camera(Foto: Reprodução)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
13:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com o nome clamado nas arquibancadas da Vila Belmiro, neste domigo (21), durante o clássico contra o São Paulo, o atacante Robinho Jr., de 17 anos, passou a ganhar minutos na equipe profissional do clube. Para Vampeta, ex-jogador e comentarista esportivo, a promessa do Santos não pode ser julgada pelos crimes do pai, diferente do que defende outra corrente de jornalistas.

continua após a publicidade

- Cada um tem a sua liberdade, não tenho nada contra, até gosto dela. Mas li uma coisa dela, na coluna do UOL, que achei deselegante. Ela falou que é desprezível, que dá nojo, falar o nome do moleque. Ele não tem culpa de nada, só está tentando seguir o sonho de ser jogador e está tendo a oportunidade de atuar pelo Santos. O pai está preso, está pagando pelo que fez… - defendeu.

➡️ Brasileirão: os clubes com mais pênaltis marcados a favor e contra

Antes mesmo da estreia no profissional, Neymar virou “padrinho” de Robinho Jr. dentro do CT Rei Pelé. O camisa 10 deixou claro que busca retribuir o mesmo apoio que recebeu do pai do garoto quando ainda iniciava sua trajetória no Santos.

continua após a publicidade

O valor da multa de Robinho Jr, nova joia do Santos

Robson Júnior assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos em agosto de 2024, quando tinha 16 anos. O vínculo vai até a metade de 2027, com multa rescisória de 50 milhões de euros para clubes do exterior (cerca de R$ 300 milhões).

O atual contrato do jogador, inclusive, já é tema de discussão para valorização salarial, aumento da multa e, principalmente, extensão do vínculo. Recentemente, Robinho Jr. recebeu sondagens de outros clubes brasileiros, o que fez o Peixe acelerar as conversas para renovação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Robinho Jr e Neymar (Foto: Raul Baretta/Santos FC)
Robinho Jr e Neymar no CT do Peixe (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias