Memphis inicia transição e se aproxima de retorno no Corinthians

Memphis evoluiu a recuperação de um edema na coxa direita e iniciou transição física nesta terça-feira (30), véspera do duelo do Corinthians contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante será desfalque na partida de Porto Alegre mas é esperado para a última rodada que antecede a paralisação para a Data Fifa.

O atleta não entra em campo desde o dia 10 de setembro, quando o Corinthians bateu o Athletico Paranaense por 2 a 0, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. O holandês sentiu dores e foi substituído ainda na primeira etapa daquele jogo.

Desde então, Memphis não treinou com o grupo e fez trabalhos de fisioterapia. O atleta foi desfalque do Corinthians em três partidas pelo Campeonato Brasileiro: a vitória sobre o Fluminense e as derrotas contra Sport e Flamengo.

A transição física é a última etapa de recuperação antes de retornar aos gramados. A tendência é que Memphis esteja em condição de enfrentar o Mirassol, no próximo sábado (4), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

O retorno acontece às vésperas da Data Fifa, quando a Holanda terá dois compromissos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. No dia 9, a Holanda enfrenta Malta, e no dia 12, encara a Finlândia.

Nesta quarta-feira (1), o Timão enfrenta o Internacional, às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Memphis iniciou transição física, mas será desfalque no duelo contra o Internacional (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Números do holandês

Memphis é o vice-artilheiro do Corinthians nesta temporada com 8 gols. Além disso, é o maior garçom da equipe com 10 assistências. O atacante sofreu com diversas lesões e disputou 38 jogos em 2025, entretanto, disputou apenas um duelo dos últimos sete no Campeonato Brasileiro.