Icardi se manifesta contra Wanda Nara após ser denunciado por violência de gênero

A separação do atacante Icardi com a influenciadora Wanda Nara ganhou mais um capítulo. Após ser denunciado pela ex-mulher de violência de gênero na última semana, o jogador quebrou o silêncio e se manifestou sobre o caso ao publicar um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (20), da modelo na sua casa.

A ação foi uma espécie de denúncia do jogador contra a ex-mulher. Na publicação, ele afirma que Wanda Nara estaria o "assediando" dentro da própria casa. Após dez anos de casamento, os dois oficializaram a separação em julho deste ano, mas as desavenças continuam.

- Apesar de meus advogados estarem me impedindo, eu queria estar presente para me defender publicamente depois de tantas atrocidades ditas. Duas horas instalada na minha casa me assediando. Que capa ou título colocamos nisso? - questionou o jogador.

Icardi se manifestou pela primeira fez sobre acusações de ex-mulher (Foto: Reprodução/Instagram)

Icardi x Wanda Nara

O novo conflito entre o antigo casal teve iniciou após a modelo ter voltado de férias para a casa antiga, onde morava com o jogador e a família, na Argentina. Ela retornou para a propriedade ao lado do novo namorado, o cantor L-Gante. Contudo, no mesmo período, Icardi, que sofreu uma lesão no joelho, também esteve presente na casa localizada no bairro de Chateu Libertador, em Buenos Aires.

A situação gerou um embate entre o antigo casal. De acordo com Wanda Nara, ela pediu para o jogador se retirar da propriedade, mas Icardi teria a agredido. A polícia foi acionada para comparecer ao local e um boletim de ocorrência foi feito.

Na última sexta-feira, a Justiça argentina convocou o jogador para uma audiência virtual. A ex-mulher o acusa de agressão de gênero. Icardi não compareceu a sessão e se declara inocente das acusações da modelo.