menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

IA crava resultados de São Paulo x LDU e Estudiantes x Flamengo na Libertadores

Confrontos acontecem pelas quartas de final da Libertadores

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/09/2025
07:40
tacalibertadores Libertadores teve grupos definidos (Foto: Divulgação / Conmebol)
imagem cameraFlamengo e São Paulo decidem destino na Libertadores nesta quinta-feira (25) (Foto: Divulgação/Conmebol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Flamengo e São Paulo decidem o futuro na Copa Libertadores nesta quinta-feira (25). O Tricolor será o primeiro a entrar em campo, às 19h (de Brasília), para enfrentar a LDU, no Morumbis. Posteriormente, às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro encara o Estudiantes, em La Plata, na Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Para a ocasião, o Lance! pediu para a Meta IA simular o confronto entre as equipes. A inteligência artificial apontou a eliminação de um clube brasileiro na competição. Trata-se do São Paulo. O Palmeiras já avançou à semifinal ao bater o River Plate na última quarta-feira (24), no Allianz Parque.

➡️ Luis Roberto se revolta em Palmeiras x River Plate: ‘Nasci em outro planeta’

Simulação dos jogos de volta da Libertadores

São Paulo x LDU (no Morumbi)

Com desvantagem de 2 a 0, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis ou 3 gols ou mais para se classificar direto.

continua após a publicidade

Simulação da Meta IA: 2 a 0 para o São Paulo no tempo normal. LDU se classifica nos pênaltis.

Luciano São Paulo LDU
Luciano em ação durante confronto entre São Paulo e LDU pelas quartas de final da Libertadores (Foto: Rodrigo Buendia/AFP)

Estudiantes x Flamengo (em La Plata)

Flamengo venceu em casa por 2 a 1 e pode até empatar para se classificar.

Simulação da Meta IA: 1 a 1. Flamengo classificado.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam pelas quartas de final da Copa Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
Flamengo e Estudiantes se enfrentam pelas quartas de final da Copa Libertadores (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias