IA crava resultados de São Paulo x LDU e Estudiantes x Flamengo na Libertadores

Flamengo e São Paulo decidem o futuro na Copa Libertadores nesta quinta-feira (25). O Tricolor será o primeiro a entrar em campo, às 19h (de Brasília), para enfrentar a LDU, no Morumbis. Posteriormente, às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro encara o Estudiantes, em La Plata, na Argentina.
Para a ocasião, o Lance! pediu para a Meta IA simular o confronto entre as equipes. A inteligência artificial apontou a eliminação de um clube brasileiro na competição. Trata-se do São Paulo. O Palmeiras já avançou à semifinal ao bater o River Plate na última quarta-feira (24), no Allianz Parque.
Simulação dos jogos de volta da Libertadores
São Paulo x LDU (no Morumbi)
Com desvantagem de 2 a 0, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis ou 3 gols ou mais para se classificar direto.
Simulação da Meta IA: 2 a 0 para o São Paulo no tempo normal. LDU se classifica nos pênaltis.
Estudiantes x Flamengo (em La Plata)
Flamengo venceu em casa por 2 a 1 e pode até empatar para se classificar.
Simulação da Meta IA: 1 a 1. Flamengo classificado.
