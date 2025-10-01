IA aponta vencedores de Botafogo x Bahia e Santos x Grêmio no Brasileirão

A noite de quarta-feira (1°) do Brasileirão conta com dois duelos importantes: Botafogo x Bahia e Santos x Grêmio. Sabendo da importância dos confrontos, o Lance! consultou uma inteligência artificial para desobrir sua previsão de quem vai vencer.

continua após a publicidade

Botafogo x Bahia e Santos x Grêmio são duelos que marcam brigas diferentes no Campeonato Brasileiro. O duelo entre os cariocas e baianos marca a disputa pela vaga para a Libertadores de 2026, enquanto paulistas e sulistas querem se afastar da zona de rebaixamento.

➡️Jornalista ‘convoca’ Seleção com destaques de Flamengo, Vasco, Corinthians, Santos e Cruzeiro

Para Botafogo x Bahia, o ChatGPT apontou que o Glorioso vai levar a melhor, apesar do recente retrospecto positivo do Tricolor de Aço. Já em Santos x Grêmio, a IA previu que o Peixe sairá com a vitória em cima do Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

Botafogo x Bahia e Santos x Grêmio se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Onde assistir Botafogo x Bahia e Santos x Grêmio

Botafogo e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (1/10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, em confronto direto por vaga na Libertadores válido pela 26 rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

As equipes estão empatadas na tabela com 40 pontos somados, mas o Alvinegro leva a melhor no critério de saldo de gols (15 a 4). O Botafogo ainda tem um jogo a mais em relação ao Bahia.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Santos recebe o Grêmio nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

O Peixe precisa vencer para se afastar de vez da zona de rebaixamento, especialmente após o empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no último domingo (21), fora de casa.