Hulk x Gracyanne Barbosa: quem come mais ovos?

A força física de Hulk sempre foi uma marca do atacante, por isso a ex-árbitra Fernanda Colombo fez uma brincadeira sobre a dieta do atacante durante entrevista, comparando com a rotina alimentar de Gracyanne Barbosa, atual participante do Big Brother Brasil. Fernanda questionou Hulk sobre seu consumo diário de ovos.

"Acho que dois, pelo menos, ou três", respondeu o atleta. Colombo, então, mencionou Gracyanne Barbosa, conhecida por sua dieta rigorosa. "Mas eu acho que ali é uma dieta restrita", comentou Hulk.

O jogador do Atlético-MG já revelou que não segue uma dieta restritiva, mas que se preocupa em comer com qualidade para suprir o alto gasto energético que Hulk tem quando entra em campo. O jogador perde quase cinco quilos por partida.

Fisiologista do Galo, Roberto Chiari, explica perda de peso de Hulk

"Ele transpira muito, isso não quer dizer que seja ruim, na verdade o atleta que transpira muito, ele usa do mecanismo mais eficiente de dissipar o calor do corpo dele que é através da sudorese. Esse suor, quando evapora, faz com que o atleta possa perder o calor do corpo de uma forma mais eficiente. Então, perder muitos quilos desidratando através da sudorese não é o problema, isso requer que a gente tenha uma atenção redobrada com a hidratação desse atleta" - em entrevista à TV Galo.