Após o clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro, realizado em Orlando (EUA), pela FC Series, a ex-árbitra Fernanda Colombo teve um encontro nos bastidores com Hulk, atacante do Galo. Em tom de descontração, Fernanda mostrou um cartão amarelo ao jogador e brincou que esse é o sonho de todo juiz.

Hulk é um dos jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro que mais se envolve em discussões com a arbitragem. O jogador constantemente recebe cartões amarelos por reclamação.

Isso porque eu nem reclamei, se tivesse reclamado era vermelho Hulk

Hulk, atacante do Atlético-MG (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

FC Series

Cruzeiro e Atlético-MG realizam a pré-temporada do ano de 2025 nos Estados Unidos. Ambas as equipes disputam o torneio FC Series, junto com São Paulo, Flamengo e Orlando FC. O jogo inaugural do torneio aconteceu no último dia 15 de janeiro, entre a Raposa e o São Paulo. A competição se estende até o dia 25 de janeiro.

No clássico mineiro, Hulk foi substituído ainda no primeiro tempo e provocou a torcida adversária.