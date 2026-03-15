Dublador revela o que Barboza disse a Daronco em Botafogo x Flamengo

O dublador Gustavo Machado revelou, na manhã deste domingo (15), detalhes da expulsão do zagueiro do Botafogo Alexander Barboza, no último clássico contra o Flamengo, em que o Alvinegro foi derrotado por 3 a 0.

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Com gols de Léo Pereira, Samuel Lino e Pedro, o Rubro-Negro conquistou a vitória de maneira tranquila. Após a expulsão no último minuto do primeiro tempo, o zagueiro foi pra cima do árbitro da partida, Anderson Daronco, que apenas escutou o atleta reclamar e pediu que o mesmo se retirasse para dar reinício à partida.

Barboza é expulso antes do fim da primeira etapa (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Em seu perfil do X, Gustavo Machado revelou detalhes do momento negativo para Barboza. Tudo começou depois do zagueiro cometer uma falta em Pedro, que estava em chance clara de gol fora da área. O lance, em um primeiro momento, foi marcado como impedimento, mas depois de ser chamado pelo VAR, Anderson Daronco voltou atrás e marcou a falta, além de expulsar o jogador Alvinegro.

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➡️Atitude de Anderson Daronco que provoca polêmica no clássico; veja!

- Um desastre! Um desastre! Não deu cartão lá, não deu cartão lá. Você é um $@#!&, Daronco! Não faz nada, um desastre! Entrega pro Flamengo! Vai pra p$%& que pariu, você é um desastre! - teria dito Barboza, segundo a dublagem de Gustavo Machado.

Veja a dublagem da revolta de Barboza

Como ficou a tabela do Brasileirão

Após conquistar os três pontos neste confronto, o Flamengo se encontra agora na terceira posição do Campeonato Brasileiro, empatado com o palmeiras em 10 pontos.

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Já o Botafogo entrou na zona de rebaixamento com apenas três pontos em todo o campeonato, empatando com o Remo e somente a um ponto a frente de Cruzeiro e Internacional. No entanto, diferente do Alvinegro, os clubes dentro da zona de degola não possuem vitória no campeonato ainda.

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