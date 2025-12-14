Criticada pelo seu desempenho nas arquibancadas do Mineirão no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, quando o Corinthians venceu o Cruzeiro, a torcida celeste acordou no jogo da volta. Além de ter lotado o setor visitante, a torcida da Raposa também ergueu um bandeirão e fez festa com balões azuis na casa do rival.

A carga de 2.500 ingressos foi esgotada e os torcedores cruzeirenses chegaram à Neo Química Arena e começaram a entrar no estádio por volta das 15h40. Mesmo após a derrota no jogo de ida, os cruzeirenses demonstraram confiança na virada e na classificação.

Torcida do Cruzeiro acredita na virada e apoia incondicionalmente

Maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, a Raposa tem uma missão inglória neste domingo (14). O Cruzeiro precisa vencer o Corinthians, fora de casa, por dois gols de diferença, para avançar à final da Copa do Brasil. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

No sábado, torcedores celestes já haviam demonstrado seu amor incondicional pelo Cruzeiro ao marcarem presença no último treino da equipe antes da decisão deste domingo.

Depois da derrota para o Corinthians na última quarta-feira, o treinador Leonardo Jardim citou que gostaria de ter a presença da torcida do Cruzeiro na Toca da Raposa II.

– Eu achava que teríamos o apoio na Toca para esse jogo. Peço aos torcedores que nos deram apoio nos outros jogos, que nos façam uma visita para motivar esses jogadores. O trabalho que fizeram durante a temporada é importante para chegarmos a mais uma final – disse o treinador após a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O Cruzeiro então abriu as portas da Toca da Raposa para receber o apoio do torcedor antes de enfrentar o Corinthians, repetindo a estratégia que o clube adotou antes do confronto contra o rival Atlético-MG, nas quartas de final da Copa do Brasil.