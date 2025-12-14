menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Brasil

Veja os gols de Corinthians x Cruzeiro: Arroyo empata placar agregado

Raposa vai vencendo por 2 a 1

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
18:52
Atualizado há 2 minutos
Corinthians e Cruzeiro decidem vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Foto: Luis Moura / WPP/GazetaPress)
imagem cameraCorinthians e Cruzeiro decidem vaga na final da Copa do Brasil (Foto: Foto: Luis Moura / WPP/GazetaPress) LUIS MOURA/WPP/LUIS MOURA)
O Cruzeiro precisa vencer o Corinthians, fora de casa, por dois gols de diferença, para avançar à final da Copa do Brasil. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Na ida, um gol polêmico de Memphis Depay deu a vantagem ao Timão. ▶️CONFIRA AO VIVO OS GOLS DA PARTIDA;

Corinthians 0 x 1 Cruzeiro

Aos 40 minutos, um cabeceio fulminante de Arroyo (entrou após lesão de Sinisterra), sem chances para Hugo, abriu o placar para a Raposa, que finalizou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0.

Corinthians 0 x 2 Cruzeiro

Matheus Henrique faz o passe por elevação para o lado direito de ataque, Kaio Jorge faz o passe de lado na área e Keny Arroyo finaliza sem goleiro, 0x2! 1x2 no agregado!

Corinthians 1 x 2 Cruzeiro

Rodrigo Garro cobra falta na meia-direita, André Ramalho escora de cabeça na segunda trave, Cássio erra o soco na saída do gol e Bidu cabeceia no canto direito, 1x2! 2x2 no agregado!

➡️ Gabigol vira assunto entre rivais antes de Corinthians x Cruzeiro

Histórico do confronto

O histórico entre Corinthians e Cruzeiro é marcado pelo equilíbrio ao longo das décadas. Considerando todas as competições, as equipes se enfrentaram em 90 partidas, com leve vantagem corintiana: são 36 vitórias do Timão, além de 22 empates e 32 triunfos da equipe mineira.

Quando o mando de campo é analisado, o cenário se divide. Atuando em casa, o Corinthians disputou 46 jogos contra o Cruzeiro, somando 22 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. Por sua vez, como mandante, o Cruzeiro recebeu o rival em 44 confrontos, com 21 vitórias, nove empates e 14 resultados favoráveis ao Corinthians.

FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: domingo, 14 de dezembro de 2025, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Amazon Prime, Globo, Premiere e SporTV

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
🖥️ VAR: Marco Rafael Traci (SC)

Hugo Souza em Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil

Hugo Souza foi destaque no 1º tempo de Cruzeiro x Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

