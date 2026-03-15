'Crise dos goleiros' assombra torcedores do Botafogo

A dificuldade para encontrar uma reposição à altura do goleiro John é uma das principais dores de cabeça do Botafogo neste início de temporada. Seja Neto, Raul ou Léo Link na baliza alvinegra, foram inúmeras as falhas graves e repetidas dos arqueiros.

continua após a publicidade

A falta de um titular confiável desde a saída de John, vendido para o Nottingham Forest, tem deixado a torcida do Botafogo impaciente. Raul, que foi escalado como goleiro titular do Botafogo após atuações inseguras dos companheiros do setor, foi acusado de falhar no gol de Léo Pereira, do Flamengo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, o Botafogo entrou no top-5 das piores defesas do campeonato, com um saldo de gols negativo de -2. Na tabela, a equipe abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação.

continua após a publicidade

➡️ Sob o olhar de Ancelotti, Flamengo atropela o Botafogo pelo Brasileirão

Neto

Em setembro de 2025, Neto falhou no gol do Vasco na Copa do Brasil, que levou a partida para os pênaltis e resultou na eliminação alvinegra. Dias depois, uma lesão grave na coxa o afastou dos gramados por meses. Assim, o Botafogo começou o ano sem o goleiro que havia planejado para ser a nova referência da posição.

Após alguns meses, Neto retornou aos gramados e retomou também a titularidade, mas cometeu erros decisivos em jogos importantes do Glorioso. No Campeonato Carioca deste ano, o guarda-redes também deixou a desejar.

continua após a publicidade

Léo Link

Durante a lesão de Neto e em momentos em que o goleiro foi sacado por opção técnica, foi Léo Linck que assumiu a titularidade, mas passou longe de transmitir segurança.

Neste ano, o goleiro ficou marcado por falhas contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) na Libertadores, que resultaram na eliminação precoce do Botafogo antes mesmo da fase de grupos.

Foram três eliminações em seis meses (Copa do Brasil 2025, Carioca 2026 e Libertadores 2026) diretamente ligadas a erros dos goleiros.