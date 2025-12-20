Há três anos no SBT, jornalista deixa emissora e permanece na CazéTV

Comentarista do programa "SBT Sports", no Rio de Janeiro, Lucas Pedrosa está de saída da emissora após três anos e vai se dedicar somente ao projeto digital do influenciador Casimiro Miguel. Contratado em julho pela CazéTV, o jornalista acertou sua permanência até 2028. A informação foi publicada pela "Folha de São Paulo" e confirmada pelo Lance!

Com o acerto, Pedrosa se despede do programa esportivo do SBT, que segue com apresentação de Fernanda Maia e comentários de Venê Casagrande. Após confirmar a saída, o SBT segue em busca de um substituto para o jornalista.

O programa é muito importante para o SBT no Rio de Janeiro. Com picos de cinco pontos de audiência, o "SBT Sports" chega a ser a atração mais vista da emissora na capital fluminense.

Com contrato até o final do ano, Pedrosa segue no programa esportivo até a próxima semana e ainda estará presente após a disputa da final da Copa do Brasil entre Corinthians x Vasco, que ocorre neste domingo (21).

Lucas Pedrosa permanece na CazéTV

O jornalista começou sua carreira no Esporte Interativo, onde foi setorista do Vasco, e também acumulou uma passagem pela Band entre 2019 e 2021. No SBT, Pedrosa chegou a participar de transmissões do Cruz-Maltino na Copa Sul-Americana.

Na CazéTV, Lucas Pedrosa atua em transmissões e no programa Geral CazéTV, exibido geralmente nas manhãs.

Além de torneios nacionais e internacionais, Lucas Pedrosa se torna um reforço para a Copa do Mundo da Fifa, que acontece entre junho e julho do ano que vem. A CazéTV exibirá todos os 104 jogos da competição.

